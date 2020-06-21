В Киеве произошёл взрыв газа в девятиэтажном доме

В Киеве в девятиэтажном жилом доме произошёл взрыв газа, в результате разрушились межэтажные перекрытия с четвёртого по седьмой этаж. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины.

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ЧП произошло в 10:00 мск в Дарницком районе украинской столицы. «В девятиэтажном жилом доме произошёл взрыв, предварительно, газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий четвёртого, пятого, шестого, седьмого этажей», — сообщила спасательная служба. На месте взрыва работают сотрудники экстренных служб и полиции. Эвакуирован 21 человек. Спасатели пытаются достать из-под завалов троих. Ранее три человека пострадали в результате взрыва бытового газа в одной из квартир в Минске.