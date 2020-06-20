В ДНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что солдаты ВСУ обстреляли из миномётов посёлок Каштановое под Ясиноватой и посёлок шахты 6/7 на севере Горловки.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«В 05:45 подразделения вооружённых формирований Украины обстреляли посёлок Каштановое под Ясиноватой, было выпущено 12 мин из 82-мм миномёта, также произведено 50 выстрелов из БМП-2», — отметили в СЦКК.

В представительстве добавили, что миномётному удару утром также подвергся посёлок шахты 6/7 на севере Горловки. По населённому пункту было выпущено 24 мины из 120-мм миномёта.

Ранее в ДНР заявили о «подавлении огневой точки» украинских силовиков.