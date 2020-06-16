В Грузии задержали россиянина

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Государственная служба безопасности Грузии заявила о задержании россиянина. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.
В Грузии задержали россиянина
  • РИА Новости

«Гражданин Российской Федерации был задержан в соответствии с ч. 1 ст. 362 УК Грузии по обвинению в покупке, хранении и использовании поддельного документа», — указывается в заявлении.

Уточняется, что задержание россиянина было осуществлено в рамках расследования уголовного дела по факту подготовки к преднамеренному убийству.

По данным ведомства, задержанный был привлечён к уголовной ответственности, в то же время «было предотвращено ещё одно более серьёзное преступление».

Отмечается, что по данному делу Грузия сотрудничает с Интерполом.

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