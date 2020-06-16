Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Таджикистане

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в Таджикистане. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Reuters

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 72 км к востоку-северо-востоку от города Хорог. Очаг залегал на глубине 118,1 км. Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,4 произошло на востоке Турции.