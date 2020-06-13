В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс британских военных инструкторов

Официальный представитель народной милиции самопровозглашённой ЛНР Яков Осадчий заявил, что британские военные инструкторы прибыли в зону военного конфликта в Донбассе для обучения украинских силовиков.

«По данным разведки, 10 июня в зону ответственности ОТГ «Север» прибыла группа военнослужащих из состава британской частной военной компании (ЧВК) «Эринис», в состав которой входят бывшие служащие британских разведывательных управлений и спецподразделений», — приводит РИА Новости слова Осадчего.

Он отметил, что группа прибыла для обучения и координации на местах действий личного состава оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север» украинских силовиков.

Ранее сообщалось, что в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства в городе Красный Луч самопровозглашённой Луганской народной республики погибли двое мужчин и трое получили ранения.