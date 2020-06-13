В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс британских военных инструкторов

Короткая ссылка
Официальный представитель народной милиции самопровозглашённой ЛНР Яков Осадчий заявил, что британские военные инструкторы прибыли в зону военного конфликта в Донбассе для обучения украинских силовиков.
В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс британских военных инструкторов
  • РИА Новости

«По данным разведки, 10 июня в зону ответственности ОТГ «Север» прибыла группа военнослужащих из состава британской частной военной компании (ЧВК) «Эринис», в состав которой входят бывшие служащие британских разведывательных управлений и спецподразделений», — приводит РИА Новости слова Осадчего.

Он отметил, что группа прибыла для обучения и координации на местах действий личного состава оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север» украинских силовиков. 

Ранее сообщалось, что в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства в городе Красный Луч самопровозглашённой Луганской народной республики погибли двое мужчин и трое получили ранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить