КС Латвии признал незаконным перевод частных вузов на латышский язык

Конституционный суд Латвии признал не соответствующей основному закону страны норму, предусматривающую преподавание в частных вузах только на латышском языке.

«Нормы, определяющие реализацию учебных программ частных вузов на государственном языке, не соответствуют ст. 112 и 113 Конституции», — говорится в решении КС Латвии.

В частности, п. 3 ст. 56 Закона о высших учебных заведениях и п. 49 переходных положений «ограничивают академическую свободу» преподавателей частных вузов Латвии разрабатывать учебные курсы на иностранных языках.

При этом вопрос соответствия указанных норм ст. 1 и 105 Конституции Латвии будет выделен в отдельное судопроизводство и рассмотрен в июле.

КС предоставил сейму Латвии возможность до 1 мая 2021 года скорректировать языковое регулирование в частных вузах, чтобы сделать его соответствующим Конституции.

В конце апреля 2019 года Конституционный суд Латвии признал законным планируемый переход русскоязычных школ на латышский язык обучения.