Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане достигло 4448

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Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане увеличилось до 4448, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.
Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане достигло 4448
  • © REUTERS/Mukhammadsharif Mamatkulov

«По состоянию на 9 июня 2020 года 10:00 (8:00 мск) в Узбекистане число случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 4448», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, в понедельник, 8 июня, было зафиксировано 109 новых случаев COVID-19, днём ранее — 237, это стало новым рекордом числа заболевших за день. 

По данным ведомства, в настоящее время на лечении находятся 1073 пациента с инфекцией.

Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня.

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