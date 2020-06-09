Премьер Казахстана заявил о стабилизации экономической ситуации в стране

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что экономическая ситуация в республике после отмены режима чрезвычайного положения, введённого из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, постепенно стабилизируется.

«Прошёл почти месяц, как в стране отменено чрезвычайное положение, продолжается поэтапное смягчение режима карантина. Мы видим, что экономическая ситуация стабилизируется. Реальный сектор показывает уверенную динамику роста», — приводит ТАСС слова Мамина.

По его словам, за январь — май в горнодобывающей промышленности отмечается рост на 5,2%, в обрабатывающей отрасли — на 4,9%, в том числе в машиностроении — на 18,5%, фармацевтике — на 21,2%, лёгкой промышленности — на 10,8% и производстве строительных материалов — на 12,3%.

Он отметил, что правительству удалось сохранить темпы роста инвестиций и обеспечить рост сальдо торгового баланса.

Накануне сообщалось, что число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане достигло 12 859.