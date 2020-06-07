В Эстонии после стрельбы на автозаправке два человека погибли

В Пярнуском уезде Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке. В результате стрельбы погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны.

«По первоначальной информации, 32-летний мужчина на автомобиле Subaru сначала устроил ДТП у автозаправки, но покинул место аварии. После этого он вернулся и открыл рядом с АЗС стрельбу по мотоциклисту, который умер от полученных ранений», — приводит РИА Новости сообщение.

Сообщается, что «подозреваемый также открыл стрельбу по автомобилю, в котором находились мужчина, женщина и двое маленьких детей (трёх и пяти лет)».

«Находившаяся в машине женщина погибла от полученных ран, мужчина и дети ранены и находятся в больнице», — рассказали в пресс-службе.

Ляэнеский префект полиции Кайдо Кыплас сообщил, что после стрельбы мужчина какое-то время перемещался в районе АЗС, а затем убежал в лес.

По его словам, «более 50 полицейских окружили территорию и перекрыли окрестные дороги».

«Мужчина стрелял в сторону полицейских, но был задержан недалеко от заправки. При задержании он не оказал сопротивления», — рассказал Кыплас.

В феврале сообщалось, что мужчина напал на две кальянные в Ханау. В результате атаки погибли девять человек, ещё несколько получили ранения.