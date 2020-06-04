Зеленский предложил отменить визы для граждан Индии и Китая

Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить визы для граждан Китая, Индии и ряда других стран для развития туризма.

«Самое главное — Китай, потому что там невероятное количество туристов, которые хотят на Украину», — приводит УНИАН слова Зеленского.

Он отметил, что визовую либерализацию нужно провести и для граждан других государств.

По словам президента, это касается ряда арабских стран, а также Австралии, Новой Зеландии и Индии.

«Нам надо конкурировать за туриста, поэтому я считаю, что надо отменить (визы), и думаю, приедет к нам очень много, особенно китайцев, индийцев, которые хотят приехать на Украину», — сказал Зеленский.

В 2018 году Белоруссия и Китай отменили визы на взаимной основе.