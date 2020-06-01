В Казахстане за сутки выявили 450 новых случаев коронавируса

Казахстанские врачи за минувшие сутки выявили 450 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения республики.

Уточняется, что общее число инфицированных достигло 11 308.

«Зарегистрировано 450 новых случаев заражения, темп прироста составил 4,1%. Всего в стране подтверждено 11 308 случаев», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, всего в Казахстане от коронавируса вылечились 5404 пациента, а умер 41.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которых они обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.