Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке

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Украинская промышленность нуждается в российском рынке сбыта для того чтобы восстановиться до прежнего уровня, заявила депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталья Королевская.

По её словам, правительственная программа стимулирования, направленная на поддержку экономики для преодоления последствий пандемии коронавируса, не спасёт промышленность.

«Эта так называемая стратегия точно не спасёт промышленность, потому что без возврата потерянных рынков России и стран бывшего СНГ, на которые всегда ориентировались наши крупные предприятия, промышленность не вернется на прежний уровень», — цитирует Королевскую сайт партии.

Она добавила, что для Европы Украина остаётся «сырьевым придатком».

Ранее стало известно, что Украина 5—6 июня ожидает первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) на сумму $1,9 млрд.

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