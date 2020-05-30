Патруль ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе

Патруль Специальной мониторинговой миссии попал под обстрел в районе населённого пункта Молодёжное в Донбассе.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение пресс-службы миссии.

«29 мая патруль миссии в составе пяти сотрудников на двух автомобилях находился на блокпосте вооружённых формирований приблизительно в 1,7 км к юго-западу от населённого пункта Молодёжное», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдатели миссии «услышали взрыв неопределённого происхождения на расстоянии около 100 м к юго-юго-западу, а находившийся снаружи член патруля ощутил ударную волну в тот момент, когда члены вооружённых формирований спрятались в укрытие».

Сообщается, что наблюдатели не смогли определить тип использованного вооружения и направление огня.

Ранее сообщалось, что в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства в городе Красном Луче самопровозглашённой Луганской народной республики погибли двое мужчин и трое получили ранения.