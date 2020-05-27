На Украине с 1 июня частично восстанавливается железнодорожное сообщение

На Украине с 1 июня частично восстанавливается внутреннее железнодорожное сообщение. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Украинская железная дорога».

«Укржелдорога» начинает постепенное восстановление движения пассажирских поездов. В частности, компания открыла продажу билетов на пять скоростных поездов «Интерсити+», которые отправятся в рейсы с 1 июня», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что пассажиры смогут следовать по маршрутам из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку и Кривой Рог. Кроме того, заполнять вагоны разрешено лишь наполовину.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что на Украине 1 июня планируется очередное ослабление карантинных ограничений при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.