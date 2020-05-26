МИД России ждёт реакции Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара

Грузия не ответила на ноту России с просьбой дать пояснения относительно возможности посетить лабораторию имени Ричарда Лугара российскими специалистами. Как заявили в МИД России, Москва ждёт реакции грузинской стороны.

Как отметили дипломаты, посещение центра российскими профильными экспертами на взаимоприемлемых условиях «пока не получается».

«Грузинская сторона до сих пор предметно не отреагировала на нашу ноту от июня 2019 года с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям возможного визита. Ждём официальной реакции Тбилиси», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули целесообразность организации посещения центра российскими специалистами «только при предоставлении гарантий доступа во все лабораторные корпуса», в том числе в помещения, которые занимают американские эксперты.

В конце 2018 года в МИД России заявляли, что ждут от США и Грузии разъяснений относительно деятельности биологической лаборатории Лугара в Грузии.