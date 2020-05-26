МИД России ждёт реакции Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара

Короткая ссылка
Грузия не ответила на ноту России с просьбой дать пояснения относительно возможности посетить лабораторию имени Ричарда Лугара российскими специалистами. Как заявили в МИД России, Москва ждёт реакции грузинской стороны.
МИД России ждёт реакции Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара
  • Reuters

Как отметили дипломаты, посещение центра российскими профильными экспертами на взаимоприемлемых условиях «пока не получается».

«Грузинская сторона до сих пор предметно не отреагировала на нашу ноту от июня 2019 года с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям возможного визита. Ждём официальной реакции Тбилиси», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули целесообразность организации посещения центра российскими специалистами «только при предоставлении гарантий доступа во все лабораторные корпуса», в том числе в помещения, которые занимают американские эксперты.

В конце 2018 года в МИД России заявляли, что ждут от США и Грузии разъяснений относительно деятельности биологической лаборатории Лугара в Грузии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить