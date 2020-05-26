МИД России ждёт реакции Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара
- Reuters
Как отметили дипломаты, посещение центра российскими профильными экспертами на взаимоприемлемых условиях «пока не получается».
«Грузинская сторона до сих пор предметно не отреагировала на нашу ноту от июня 2019 года с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям возможного визита. Ждём официальной реакции Тбилиси», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули целесообразность организации посещения центра российскими специалистами «только при предоставлении гарантий доступа во все лабораторные корпуса», в том числе в помещения, которые занимают американские эксперты.
В конце 2018 года в МИД России заявляли, что ждут от США и Грузии разъяснений относительно деятельности биологической лаборатории Лугара в Грузии.