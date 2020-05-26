Президент Узбекистана поручил усилить карантин в регионах

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил усилить карантин и увеличить количество тестирований на коронавирус из-за роста числа заболеваний.

«Республиканской комиссии совместно с хокимами областей в однодневный срок пересмотреть категории территорий, эпидемиологическая ситуация в которых ухудшилась, и внести предложения об усилении карантинных мер», — говорится в сообщении на сайте президента.

Министерству здравоохранения поручено расширить тестирование на коронавирус в местах скопления людей.

Отмечается, что почти половина больных коронавирусом в стране прибыли из-за границы.

Ранее стало известно, что общее число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в Узбекистане достигло 3215.