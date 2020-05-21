В Донбассе погиб комбат украинского батальона

Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Сергей Губанов погиб, выполняя задание в Луганской области Украины. Об этом заявили в пресс-службе МВД Украины.

«Вчера, 20 мая, на Луганщине погиб комбат Сергей Губанов», — говорится в сообщении.

Там отметили, что во время выполнения задания Губанов «и трое бойцов батальона» получили осколочные ранения, бойцам оказывается медицинская помощь.

«Всё произошло вчера, 20 мая, примерно в 21:30 в районе посёлка Трёхизбенка Новоайдарского района», — добавили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства.

В середине мая сообщалось, что в Донбассе во время плановых занятий погибли двое украинских военных.