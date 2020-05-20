Вышинский назвал Зеленского обаятельным актёром, но не политиком

Короткая ссылка
Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в эфире радио «Комсомольская правда» назвал президента Украины Владимира Зеленского обаятельным актёром, но не политиком.
Вышинский назвал Зеленского обаятельным актёром, но не политиком
  • © president.gov.ua

Как отметил журналист, он голосовал за него на выборах и надеялся на изменения в стране, но ситуация сложилась иначе.

«Есть такой закон, который гласит, что рано или поздно человек добирается до высшей степени собственной некомпетентности. Вот Зеленский — на самой высокой ступени. Он абсолютно некомпетентный человек как политик. Он по-прежнему обаятельный актёр, весёлый малый, но совершенно не политик», — приводит его слова сайт kp.ru.

Вместе с этим Вышинский выразил мнение, что Зеленский иногда даже не понимает, что по Конституции находится в компетенции президента.

В июле 2019 года депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Зеленский очень быстро превратился в бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить