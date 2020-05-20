Вышинский назвал Зеленского обаятельным актёром, но не политиком

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в эфире радио «Комсомольская правда» назвал президента Украины Владимира Зеленского обаятельным актёром, но не политиком.

Как отметил журналист, он голосовал за него на выборах и надеялся на изменения в стране, но ситуация сложилась иначе.

«Есть такой закон, который гласит, что рано или поздно человек добирается до высшей степени собственной некомпетентности. Вот Зеленский — на самой высокой ступени. Он абсолютно некомпетентный человек как политик. Он по-прежнему обаятельный актёр, весёлый малый, но совершенно не политик», — приводит его слова сайт kp.ru.

Вместе с этим Вышинский выразил мнение, что Зеленский иногда даже не понимает, что по Конституции находится в компетенции президента.

В июле 2019 года депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Зеленский очень быстро превратился в бывшего украинского лидера Петра Порошенко.