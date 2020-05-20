Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло почти 3 тысяч

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Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Узбекистане достигло 2939.
Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло почти 3 тысяч
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что в стране выявили ещё 59 новых инфицированных.

По имеющимся данным, к настоящему моменту от коронавируса вылечились 2372 пациента.

20 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за сутки в мире было выявлено рекордное число новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

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