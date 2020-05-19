Молдавия с июня планирует снять большинство ограничений из-за COVID-19

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Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что с июня в стране планируется снять большинство ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Молдавия с июня планирует снять большинство ограничений из-за COVID-19
  • © DANIEL MIHAILESCU
  • AFP

«С 15 марта по 15 мая у нас действовал режим чрезвычайного положения, а с 27 апреля мы стали поэтапно снимать некоторые ограничения. Мы надеемся, что с 1 июня в Молдавии большинство ограничений будет снято», — приводит Интерфакс слова Додона.

Он отметил, что в Молдавии зарегистрировано более 6000 случаев заболевания коронавирусом, но к настоящему моменту чуть менее 50% людей уже вылечились.

Ранее Додон предложил провести президентские выборы в Молдавии 1 ноября.

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