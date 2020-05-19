Молдавия с июня планирует снять большинство ограничений из-за COVID-19
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- AFP
«С 15 марта по 15 мая у нас действовал режим чрезвычайного положения, а с 27 апреля мы стали поэтапно снимать некоторые ограничения. Мы надеемся, что с 1 июня в Молдавии большинство ограничений будет снято», — приводит Интерфакс слова Додона.
Он отметил, что в Молдавии зарегистрировано более 6000 случаев заболевания коронавирусом, но к настоящему моменту чуть менее 50% людей уже вылечились.
Ранее Додон предложил провести президентские выборы в Молдавии 1 ноября.