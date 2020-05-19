В Грузии за сутки выявлен один случай заболевания коронавирусом
В Грузии за сутки выявили коронавирус только у одного человека, общее число подтверждённых случаев COVID-19 в стране достигло 702.
- РИА Новости
- © Александр Имедашвили
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав Грузии.
Отмечается, что под наблюдением врачей в стационарах остаются 337 человек.
Выздоровели после коронавируса 456 человек, скончались от коронавирусной инфекции 12.
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