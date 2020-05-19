В Грузии за сутки выявлен один случай заболевания коронавирусом

В Грузии за сутки выявили коронавирус только у одного человека, общее число подтверждённых случаев COVID-19 в стране достигло 702.

РИА Новости

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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав Грузии. Отмечается, что под наблюдением врачей в стационарах остаются 337 человек. Выздоровели после коронавируса 456 человек, скончались от коронавирусной инфекции 12.