В Узбекистане число случаев инфицирования коронавирусом достигло 2753

Общее число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в Узбекистане достигло 2753.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службе Минздрава республики.

Согласно данным Минздрава, общее число выздоровевших достигло 2247.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.