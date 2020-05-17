В Узбекистане число случаев инфицирования коронавирусом достигло 2753
Общее число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в Узбекистане достигло 2753.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службе Минздрава республики.
Согласно данным Минздрава, общее число выздоровевших достигло 2247.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
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