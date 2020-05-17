В российском посольстве сообщили о вылете 129 человек из Кишинёва

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Из Кишинёва в Москву вылетел рейс Air Moldova с 129 пассажирами на борту. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Молдавии Виталий Богданов.
В российском посольстве сообщили о вылете 129 человек из Кишинёва
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

«С помощью чартерного рейса Air Moldova из Кишинёва в Москву улетели 129 человек, в том числе и дети», — приводит РИА Новости его слова.

Богданов уточнил, что после закрытия регулярного авиасообщения из Молдавии в Россию вывезены более 1,3 тыс. человек.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что около 16 тыс. россиян вернулись домой вывозными рейсами, организованными в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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