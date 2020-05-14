В Узбекистане общее число заболевших коронавирусом возросло до 2620

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Медики за сутки выявили 52 новых случая заболевания коронавирусом в Узбекистане. Таким образом, общее число инфицированных в стране возросло до 2620. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.
В Узбекистане общее число заболевших коронавирусом возросло до 2620
  • Reuters

Как пишет ТАСС, по данным ведомства, число выздоровевших увеличилось на 36 и достигло 2076.

Ранее сообщалось, что более 40 тыс. человек в Узбекистане находятся на карантине.

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