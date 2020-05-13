СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине 

Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды. Об этом информирует пресс-служба СНБО.

Отмечается, что специалисты рассмотрели вопрос о состоянии поверхностных водных объектов и прогнозные показатели обеспеченности населения и отраслей экономики Украины поверхностными водными ресурсами в течение 2020 года.

«Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку», — заявили в СНБО.

Как заявил секретарь украинского совбеза Алексей Данилов, «вероятность маловодия потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления».

Также он заявил о важности проведения полной инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин для задействования их в системах водоснабжения.