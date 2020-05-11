Около 60 тысяч рижан возложили цветы к памятнику Освободителям

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Почти 60 тыс. человек на праздник 9 Мая возложили цветы к памятнику Освободителям Риги, несмотря на ограничения из-за пандемии. Об этом сообщил председатель организации 9maja.lv, экс-вице-мэр Риги Вадим Баранник.
Около 60 тысяч рижан возложили цветы к памятнику Освободителям
  • © Виктор Лисицын/Global Look Press

Баранник поблагодарил рижан, которые почтили память погибших во Второй мировой войне, придя в том числе к памятнику Освободителям Риги в Пардаугаве.

«Только в Риге, несмотря на сложности и ограничения, связанные с чрезвычайной ситуацией, цветы к памятнику в парке Победы возложили более 60 тыс. человек. Спасибо за невероятное море цветов! Спасибо за вашу память!» — сказал он РИА Новости.

9 мая президент России Владимир Путин возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Также украинский лидер Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню в парке Славы в Киеве.

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