Число случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось до 2217
Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось на десять и достигло 2217. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.
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Как отмечает РИА Новости, во вторник, 5 мая, было зафиксировано 18 новых случаев заражения COVID-19, в понедельник — 40.
Ранее стало известно, что в Узбекистане в связи с распространением коронавирусной инфекции решили продлить карантин до 10 мая.
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