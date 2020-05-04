Тимошенко выплатили в США компенсацию за «политические репрессии»
- Reuters
Как отмечается, доход Тимошенко объяснила «компенсацией вреда, причинённого политическими репрессиями 2011—2014 годов, полученной в США на стадии досудебного урегулирования».
Указывается, что эту компенсацию ей выплатила компания Reid, Collins, Tsai LLP, зарегистрированная в городе Остин (штат Техас).
В своём Facebook политик написала, что «на днях получила денежную компенсацию за ущерб, причинённый политическими репрессиями 2011—2014 годов».
«Это говорит о том, что Соединённые Штаты являются действительно правовым государством и права человека для них не пустой звук, а истинная ценность», — отметила Тимошенко.
По её словам, удалось «добиться справедливости в этом деле».
«И это ещё одно доказательство того, что тюрьма в 2011—2014 годах была политической казнью надо мной», — заявила она.
Как уточняет издание, в предыдущей декларации Тимошенко указала доходы, полученные в виде зарплаты.
В 2011 году Тимошенко приговорили к семи годам лишения свободы по делу о превышении служебных полномочий при подписании газового контракта с Россией в 2009 году.