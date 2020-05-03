Число случаев заражения коронавирусом в ВСУ достигло 49

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В Вооружённых силах Украины по состоянию на утро 3 мая число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 49.
Число случаев заражения коронавирусом в ВСУ достигло 49
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Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских сил ВСУ.

«На 07:00 3 мая в Вооружённых силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 49 человек. Также за период пандемии выздоровели 30 человек, два летальных случая», — говорится в сообщении.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский оценил ситуацию с распространением COVID-19 на Украине.

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