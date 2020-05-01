В Азербайджане продлили до 31 мая карантин из-за коронавируса

Власти Азербайджана приняли решение о продлении до 31 мая карантинного режима, введённого в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил оперативный штаб при правительстве Азербайджана.

Отмечается, что власти проанализировали санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране, меры, применяемые в других странах, и рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

«Срок особого карантинного режима продлевается до 00:00 (23:00 мск) 31 мая 2020 года», — цитирует сообщение РИА Новости.

Вместе с тем было принято решение об ослаблении некоторых ограничений в стране.

Ранее в Азербайджане карантин был продлён до 4 мая.