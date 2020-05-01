Всемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с коронавирусом

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Всемирный банк принял решение выделить Украине $150 млн в рамках помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило украинское Министерство финансов.
Всемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с коронавирусом
  • Reuters

«Украина получит от Всемирного банка $150 млн. Соответствующее решение 30 апреля принял совет директоров банка», — цитирует пресс-службу министерства ТАСС.

Данные средства будут направлены на финансирование проекта социальной помощи семьям с низким уровнем доходов и мероприятия по борьбе с пандемией.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев договорился с Международным валютным фондом (МВФ) об увеличении размера новой программы до $8 млрд.

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