Всемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с коронавирусом
- Reuters
«Украина получит от Всемирного банка $150 млн. Соответствующее решение 30 апреля принял совет директоров банка», — цитирует пресс-службу министерства ТАСС.
Данные средства будут направлены на финансирование проекта социальной помощи семьям с низким уровнем доходов и мероприятия по борьбе с пандемией.
В конце марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев договорился с Международным валютным фондом (МВФ) об увеличении размера новой программы до $8 млрд.