В Грузии рассказали о ситуации с коронавирусом в стране

В Грузии к настоящему моменту введены чрезвычайное положение и комендантский час. При этом власти разрешили выезд из крупных городов, ранее закрытых на карантин из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал Дмитрий Лорткипанидзе, директор Российского-грузинского центра.

«Чрезвычайное положение у нас было введено 21 марта, но 31 марта уже был задействован комендантский час… Не разрешают выходить из домов, из квартир с девяти вечера до шести утра... Экология Тбилиси до такой степени «охорошелась», что мы даже шутим: если ещё чуть-чуть продлится такое положение, такой режим, то у нас будет настоящий экологический триумф», — сказал он в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Он привёл данные по числу выявленных в стране случаев заражения COVID-19.

«517 человек заражённых, 178 человек излечились, и, к сожалению, шесть человек усопших, погибших из-за действия коронавируса. И где-то 5 тыс. человек находятся под наблюдением, на карантине», — сообщил он.

По его словам, власти разрешили выезжать из городов.

«Потому что у нас большие города все в изоляции находятся… Исходя из того, что сейчас период сельскохозяйственных работ, нам разрешают уже выходить, но через электронные пропуска», — отметил он.

Ранее правительство Грузии приняло решение продлить режим чрезвычайного положения до 22 мая и отправило соответствующее обращение к президенту.

С 21 марта Грузия полностью прекратила авиасообщение со всеми странами из-за ситуации с COVID-19.