В Белоруссии появится новый нефтепровод

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился реализовать инвестиционный проект по строительству в республике магистрального нефтепровода Гомель — Горки.

«В целях диверсификации поставок нефти в Беларуси в 2020—2023 годах будет реализован инвестиционный проект по строительству магистрального нефтепровода Гомель — Горки», — сообщает пресс-служба Лукашенко.

Отмечается, что соответствующее распоряжение президент подписал 29 апреля.

Заказчиком по проектированию и строительству нефтепровода выбрано ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Ранее сообщалось, что Белоруссия закупила первую партию нефти у нефтяной компании Saudi Aramco.