В Белоруссии появится новый нефтепровод
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- РИА Новости
«В целях диверсификации поставок нефти в Беларуси в 2020—2023 годах будет реализован инвестиционный проект по строительству магистрального нефтепровода Гомель — Горки», — сообщает пресс-служба Лукашенко.
Отмечается, что соответствующее распоряжение президент подписал 29 апреля.
Заказчиком по проектированию и строительству нефтепровода выбрано ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
Ранее сообщалось, что Белоруссия закупила первую партию нефти у нефтяной компании Saudi Aramco.