В Белоруссии появится новый нефтепровод

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился реализовать инвестиционный проект по строительству в республике магистрального нефтепровода Гомель — Горки.
В Белоруссии появится новый нефтепровод
  • © Андрей Александров
  • РИА Новости

«В целях диверсификации поставок нефти в Беларуси в 2020—2023 годах будет реализован инвестиционный проект по строительству магистрального нефтепровода Гомель — Горки», — сообщает пресс-служба Лукашенко.

Отмечается, что соответствующее распоряжение президент подписал 29 апреля.

Заказчиком по проектированию и строительству нефтепровода выбрано ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Ранее сообщалось, что Белоруссия закупила первую партию нефти у нефтяной компании Saudi Aramco

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