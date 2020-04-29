Главы МИД России и Белоруссии обсудили возвращение граждан из-за рубежа

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей провели телефонные переговоры, в рамках которых они обсудили возвращение своих граждан домой из-за рубежа.
Главы МИД России и Белоруссии обсудили возвращение граждан из-за рубежа
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

«Предметно рассмотрена проблематика противодействия распространению коронавирусной инфекции и сотрудничества в организации эвакуации оказавшихся за границей российских и белорусских граждан на родину», — говорится в заявлении министерства.

Ранее сообщалось, что Лавров и Макей обсудили по телефону интеграционное взаимодействие двух стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить