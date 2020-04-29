Главы МИД России и Белоруссии обсудили возвращение граждан из-за рубежа
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- РИА Новости
Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
«Предметно рассмотрена проблематика противодействия распространению коронавирусной инфекции и сотрудничества в организации эвакуации оказавшихся за границей российских и белорусских граждан на родину», — говорится в заявлении министерства.
Ранее сообщалось, что Лавров и Макей обсудили по телефону интеграционное взаимодействие двух стран.