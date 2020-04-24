Число зафиксированных заражённых коронавирусом в Грузии достигло 444

Число зарегистрированных заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Грузии достигло 444.

Об этом сообщает «Рустави 2» со ссылкой на специальный правительственный сайт.

Уточняется, что от вируса к настоящему моменту в стране погибли пять человек, 132 пациентам удалось выздороветь.

Пока что в режиме карантина находятся 5888 человек, под наблюдением — 571.

Ранее сообщалось, что правительство Грузии приняло решение продлить режим чрезвычайного положения до 22 мая и отправило соответствующее обращение к президенту.