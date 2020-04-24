Число зафиксированных заражённых коронавирусом в Грузии достигло 444
- Reuters
Об этом сообщает «Рустави 2» со ссылкой на специальный правительственный сайт.
Уточняется, что от вируса к настоящему моменту в стране погибли пять человек, 132 пациентам удалось выздороветь.
Пока что в режиме карантина находятся 5888 человек, под наблюдением — 571.
Ранее сообщалось, что правительство Грузии приняло решение продлить режим чрезвычайного положения до 22 мая и отправило соответствующее обращение к президенту.