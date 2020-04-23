Нацбанк Украины снизил учётную ставку до 8% годовых
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«Правление Национального банка приняло решение снизить учётную ставку до 8%», — цитирует «112 Украина» сообщение НБУ.
Отмечается, что в банке ожидают снижения ставки до 7%.
В НБУ пообещали, что дальнейшие решения будут учитывать развёртывание пандемии и анализ антикризисных мер других стран.
23 апреля сообщалось, что на Украине за сутки выявлено 578 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших возросло до 7170.