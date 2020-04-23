Нацбанк Украины снизил учётную ставку до 8% годовых

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Национальный банк Украины принял решение о сокращении учётной ставки с 10 до 8% годовых для поддержки экономики во время пандемии коронавируса.
Нацбанк Украины снизил учётную ставку до 8% годовых
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«Правление Национального банка приняло решение снизить учётную ставку до 8%», — цитирует «112 Украина» сообщение НБУ.

Отмечается, что в банке ожидают снижения ставки до 7%.

В НБУ пообещали, что дальнейшие решения будут учитывать развёртывание пандемии и анализ антикризисных мер других стран.

23 апреля сообщалось, что на Украине за сутки выявлено 578 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших возросло до 7170.

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