Бжания принёс присягу президента Абхазии

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Избранный президент Абхазии Аслан Бжания официально вступил в должность после принятия присяги на церемонии инаугурации, которая проходит в здании администрации главы республики в Сухуме.
Бжания принёс присягу президента Абхазии
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, мероприятие проходит без иностранных гостей в присутствии глав посольств России, Южной Осетии и непризнанной Приднестровской республики.

На церемонии также присутствуют депутаты парламента, представители ЦИК и исполнительной власти, судьи конституционного суда, председатель верховного суда, генпрокурор, представители абхазской православной церкви и духовного управления мусульман республики.

В конце марта Бжания назвал кандидата на пост премьера Абхазии.

Президентские выборы состоялись в Абхазии 22 марта. Бжания победил, набрав 56,5% голосов избирателей.

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