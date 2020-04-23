Бжания принёс присягу президента Абхазии
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- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, мероприятие проходит без иностранных гостей в присутствии глав посольств России, Южной Осетии и непризнанной Приднестровской республики.
На церемонии также присутствуют депутаты парламента, представители ЦИК и исполнительной власти, судьи конституционного суда, председатель верховного суда, генпрокурор, представители абхазской православной церкви и духовного управления мусульман республики.
В конце марта Бжания назвал кандидата на пост премьера Абхазии.
Президентские выборы состоялись в Абхазии 22 марта. Бжания победил, набрав 56,5% голосов избирателей.