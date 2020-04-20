Посольство Белоруссии в России приостановило приём граждан

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Посольство Белоруссии в Москве и дипломатические учреждения республики в регионах России приостановили приём граждан по консульским вопросам.
Посольство Белоруссии в России приостановило приём граждан
  • РИА Новости

«В связи с мерами, принимаемыми Россией по нераспространению коронавирусной инфекции, на период до 1 мая консульский отдел посольства Беларуси и отделения в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Смоленске, Уфе, Хабаровске приостанавливают приём граждан по консульским вопросам», — приводит Интерфакс сообщение дипмиссии.

При этом в посольстве отметили, что будет обеспечен приём граждан по экстренным вопросам.

В частности, будет проводиться выдача свидетельств на возвращение в Белоруссию.

Ранее премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19

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