Минздрав Украины назвал причины роста заболеваемости коронавирусом

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Рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине связан в том числе с посещением гражданами богослужений на Вербное воскресенье, 12 апреля. Об этом заявил глава Минздрава страны Максим Степанов.
Минздрав Украины назвал причины роста заболеваемости коронавирусом
  • РИА Новости

«Рост числа выявленных заболеваний за предыдущие дни обусловлен в том числе тем, что, к сожалению, мало кто придерживался наших рекомендаций относительно того, чтобы остаться дома на Вербное воскресенье и не посещать богослужений», — цитирует его Интерфакс.

По оценке Минздрава, рост числа случаев заболевания коронавирусом на Украине «был на четвёртый-пятый день после того, как люди инфицировались».

Ещё одной причиной увеличения количества выявленных случаев заражения COVID-19 стало, по мнению украинского министра, наращивание объёма тестирования.

«За десять дней было около 1 тыс. ПЦР-тестирований, сейчас около 5 тыс. Поэтому мы выявляем больше людей с коронавирусом», — заключил он.

Ранее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией на Украине возросло до 5449.

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