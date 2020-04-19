Минздрав Украины назвал причины роста заболеваемости коронавирусом
- РИА Новости
«Рост числа выявленных заболеваний за предыдущие дни обусловлен в том числе тем, что, к сожалению, мало кто придерживался наших рекомендаций относительно того, чтобы остаться дома на Вербное воскресенье и не посещать богослужений», — цитирует его Интерфакс.
По оценке Минздрава, рост числа случаев заболевания коронавирусом на Украине «был на четвёртый-пятый день после того, как люди инфицировались».
Ещё одной причиной увеличения количества выявленных случаев заражения COVID-19 стало, по мнению украинского министра, наращивание объёма тестирования.
«За десять дней было около 1 тыс. ПЦР-тестирований, сейчас около 5 тыс. Поэтому мы выявляем больше людей с коронавирусом», — заключил он.
Ранее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией на Украине возросло до 5449.