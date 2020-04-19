В Казахстане число случаев коронавируса достигло 1654

В Казахстане число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 1654. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.

«На сегодняшний день в стране подтверждены 1654 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане — 369 случаев, Алма-Ате — 512 случаев», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что 378 человек выздоровели, 17 скончались.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.