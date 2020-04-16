В белорусской армии выявили первый случай коронавируса

Короткая ссылка
В Белоруссии подтвердили заражение коронавирусом военнослужащего 72-го объединённого учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. Таким образом, был зафиксирован первый случай заражения COVID-19 в белорусской армии.
В белорусской армии выявили первый случай коронавируса
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства обороны Белоруссии Наталью Гаврусик.

«Этот военнослужащий заболел, был госпитализирован с пневмонией. Взятый у него анализ на коронавирус показал положительный результат — буквально час назад мы получили такую информацию», — сказала Гаврусик.

Военнослужащий находится в военном госпитале в Минске. 

Также она заявила, что военнослужащих из подразделения госпитализированного изолировали. 

«Ситуация находится под контролем, хотя это действительно у нас первый такой случай», — сообщила она.

14 апреля число заражённых коронавирусом в Белоруссии выросло до 3281.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить