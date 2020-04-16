В белорусской армии выявили первый случай коронавируса
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства обороны Белоруссии Наталью Гаврусик.
«Этот военнослужащий заболел, был госпитализирован с пневмонией. Взятый у него анализ на коронавирус показал положительный результат — буквально час назад мы получили такую информацию», — сказала Гаврусик.
Военнослужащий находится в военном госпитале в Минске.
Также она заявила, что военнослужащих из подразделения госпитализированного изолировали.
«Ситуация находится под контролем, хотя это действительно у нас первый такой случай», — сообщила она.
14 апреля число заражённых коронавирусом в Белоруссии выросло до 3281.