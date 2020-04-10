Токаев заявил о необходимости продления режима ЧП в Казахстане
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- РИА Новости
«Уже сейчас понятно, что режим ЧП придётся продлить как минимум до конца апреля», — цитирует Токаева его пресс-секретарь Берик Уали на своей странице в Facebook.
По словам Токаева, Казахстан ещё не прошёл пик заболеваемости коронавирусом.
«Ситуацию с эпидемией упрощать нельзя», — добавил он.
Ранее стало известно, что число зафиксированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Казахстане достигло 764.