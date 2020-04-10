Токаев заявил о необходимости продления режима ЧП в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что режим чрезвычайного положения в стране придётся продлить до конца апреля.
Токаев заявил о необходимости продления режима ЧП в Казахстане
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Уже сейчас понятно, что режим ЧП придётся продлить как минимум до конца апреля», — цитирует Токаева его пресс-секретарь Берик Уали на своей странице в Facebook.

По словам Токаева, Казахстан ещё не прошёл пик заболеваемости коронавирусом.

«Ситуацию с эпидемией упрощать нельзя», — добавил он.

Ранее стало известно, что число зафиксированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Казахстане достигло 764.

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