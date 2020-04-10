Пожар под Чернобылем распространился на территорию трёх лесничеств

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Пожар в чернобыльской зоне отчуждения распространился на территорию трёх лесничеств, горят травяная подстилка и заросли камыша.
Пожар под Чернобылем распространился на территорию трёх лесничеств
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств», — указано в тексте.

Отмечается, что в тушении пожара участвуют 379 человек и 100 единиц техники, в том числе три самолёта Ан-32П и два вертолёта ГСЧС.

Ранее исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов рассказал об уровне радиации в районе очага пожара в чернобыльской зоне.

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