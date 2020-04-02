В Киргизии число случаев заражения коронавирусом выросло до 116

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В Киргизии за сутки выявили пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказали в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.
В Киргизии число случаев заражения коронавирусом выросло до 116
  • РИА Новости

«На 2 апреля 2020 года по республике зарегистрировано пять новых случаев подтверждённого СOVID-19», — приводит РИА Новости заявление представителя штаба.

Отмечается, что общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 116.

Как уточняется, пять человек находятся в реанимации, двое в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких.

Пять человек выздоровели.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Киргизии $120,9 млн на борьбу с коронавирусом COVID-19.

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