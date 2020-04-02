В Киргизии число случаев заражения коронавирусом выросло до 116
- РИА Новости
«На 2 апреля 2020 года по республике зарегистрировано пять новых случаев подтверждённого СOVID-19», — приводит РИА Новости заявление представителя штаба.
Отмечается, что общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 116.
Как уточняется, пять человек находятся в реанимации, двое в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких.
Пять человек выздоровели.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Киргизии $120,9 млн на борьбу с коронавирусом COVID-19.