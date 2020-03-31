Зеленский и Меркель обсудили пандемию коронавируса

Украинский президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 и перспективы продолжения переговоров в нормандском формате.

Об этом информирует пресс-служба президента Украины.

Стороны договорились наладить информационный обмен по ситуации с пандемией, в частности касающийся медицинских стандартов, применяемых для лечения болезни.

«В контексте возможного увеличения финансовой помощи Украине на борьбу с коронавирусом стороны договорились перенаправить €150 млн в рамках государственного немецкого кредита на соответствующие цели», — отмечается в сообщении.

Также Зеленский проинформировал Меркель о ситуации с безопасностью в Донбассе. Были обсуждены итоги последних консультаций в рамках трёхсторонней контактной группы.

«Отдельно стороны обсудили перспективы продолжения переговоров в нормандском формате», — заявили в пресс-службе.

Ранее число случаев заражения коронавирусом на Украине достигло 538.