Зеленский и Меркель обсудили пандемию коронавируса
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба президента Украины.
Стороны договорились наладить информационный обмен по ситуации с пандемией, в частности касающийся медицинских стандартов, применяемых для лечения болезни.
«В контексте возможного увеличения финансовой помощи Украине на борьбу с коронавирусом стороны договорились перенаправить €150 млн в рамках государственного немецкого кредита на соответствующие цели», — отмечается в сообщении.
Также Зеленский проинформировал Меркель о ситуации с безопасностью в Донбассе. Были обсуждены итоги последних консультаций в рамках трёхсторонней контактной группы.
«Отдельно стороны обсудили перспективы продолжения переговоров в нормандском формате», — заявили в пресс-службе.
Ранее число случаев заражения коронавирусом на Украине достигло 538.