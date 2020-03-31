В Минске готовы обсуждать чартеры в Москву для вывоза граждан

Короткая ссылка
Белорусская сторона на фоне ситуации с закрытием границы России и отменой регулярных рейсов готова обсуждать возможность чартерных перелётов в Москву для доставки своих граждан в Минск.
В Минске готовы обсуждать чартеры в Москву для вывоза граждан
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского Министерства транспорта и коммуникаций.

В пресс-службе заявили, что в настоящее время авиакомпания «Белавиа» до 30 апреля не осуществляет регулярных пассажирских авиаперевозок в Москву. В Минске добавили, что в случае необходимости вывоза белорусских граждан из аэропортов Москвы этот вопрос будет урегулирован. 

«Если возникнет вопрос оказания помощи белорусским гражданам, например туристам, которые прибывают из третьих стран, то, конечно, мы будем предпринимать все усилия и договариваться о нерегулярных рейсах», — заявили в пресс-службе.

Также в Минске выступают за сохранение регулярного авиасообщения с Россией. 

27 марта в белорусском посольстве сообщили, что Белоруссия и Россия согласовали алгоритм действий по вывозу белорусских граждан из третьих стран из-за прекращения авиасообщения из России в аэропорты других государств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить