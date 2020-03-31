В Минске готовы обсуждать чартеры в Москву для вывоза граждан

Белорусская сторона на фоне ситуации с закрытием границы России и отменой регулярных рейсов готова обсуждать возможность чартерных перелётов в Москву для доставки своих граждан в Минск.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского Министерства транспорта и коммуникаций.

В пресс-службе заявили, что в настоящее время авиакомпания «Белавиа» до 30 апреля не осуществляет регулярных пассажирских авиаперевозок в Москву. В Минске добавили, что в случае необходимости вывоза белорусских граждан из аэропортов Москвы этот вопрос будет урегулирован.

«Если возникнет вопрос оказания помощи белорусским гражданам, например туристам, которые прибывают из третьих стран, то, конечно, мы будем предпринимать все усилия и договариваться о нерегулярных рейсах», — заявили в пресс-службе.

Также в Минске выступают за сохранение регулярного авиасообщения с Россией.

27 марта в белорусском посольстве сообщили, что Белоруссия и Россия согласовали алгоритм действий по вывозу белорусских граждан из третьих стран из-за прекращения авиасообщения из России в аэропорты других государств.