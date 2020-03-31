Лукашенко заявил о первой в Белоруссии смерти пациента с коронавирусом
- Reuters
Как пишет БЕЛТА, об этом белорусский лидер сказал на встрече со спикером верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой.
«Жена (умершего пациента с коронавирусом. — RT) здорова, она же с мужем жила, дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжёлой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его», — заявил Лукашенко
Как отмечается, речь идёт о смерти актёра в Витебске. По словам белорусского президента, у пожилого мужчины были и другие сопутствующие заболевания.
По данным Минздрава Белоруссии, в стране зарегистрировано 152 случая инфицирования новым коронавирусом.