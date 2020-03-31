Лукашенко заявил о первой в Белоруссии смерти пациента с коронавирусом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о первой в стране смерти пациента, у которого был диагностирован коронавирус.
Лукашенко заявил о первой в Белоруссии смерти пациента с коронавирусом
  • Reuters

Как пишет БЕЛТА, об этом белорусский лидер сказал на встрече со спикером верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой.

«Жена (умершего пациента с коронавирусом. — RT) здорова, она же с мужем жила, дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжёлой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его», — заявил Лукашенко

Как отмечается, речь идёт о смерти актёра в Витебске. По словам белорусского президента, у пожилого мужчины были и другие сопутствующие заболевания. 

По данным Минздрава Белоруссии, в стране зарегистрировано 152 случая инфицирования новым коронавирусом.

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