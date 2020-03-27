Лукашенко боится превращения Минска в Москву и Нью-Йорк в сфере жилья

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил опасения за рынок недвижимости в Минске, отметив, что городу не стоит строить столько жилья, как в крупнейших мегаполисах мира.

«Для нас жильё в Минске уже не проблема. Скажу честно, нам и не нужно столько строить жилья в Минске, ибо мы повторим печальный опыт Москвы. Я боюсь этого: чтобы Минск не превратился в Москву, Нью-Йорк, Лондон — в эти огромные конгломераты, где людей, как тараканов. Разве это жизнь?» — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что в Белоруссии не будут работать с застройщиками, которые хотят прийти в Минск, построить жилье и «набить карманы за счёт людей».

«Не только наших: сейчас и россияне скупают в Минске квадратные метры», — добавил он.

В 2013 году Лукашенко назвал лучшим памятником себе доступное жильё.