Лукашенко боится превращения Минска в Москву и Нью-Йорк в сфере жилья

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил опасения за рынок недвижимости в Минске, отметив, что городу не стоит строить столько жилья, как в крупнейших мегаполисах мира.
Лукашенко боится превращения Минска в Москву и Нью-Йорк в сфере жилья
  • © Jörg Carstensen/dpa
  • globallookpress.com

«Для нас жильё в Минске уже не проблема. Скажу честно, нам и не нужно столько строить жилья в Минске, ибо мы повторим печальный опыт Москвы. Я боюсь этого: чтобы Минск не превратился в Москву, Нью-Йорк, Лондон — в эти огромные конгломераты, где людей, как тараканов. Разве это жизнь?» — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что в Белоруссии не будут работать с застройщиками, которые хотят прийти в Минск, построить жилье и «набить карманы за счёт людей».

«Не только наших: сейчас и россияне скупают в Минске квадратные метры», — добавил он.

В 2013 году Лукашенко назвал лучшим памятником себе доступное жильё.

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