ДНР объявила в розыск Порошенко по делу об убийстве Моторолы

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Генеральная прокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства командира подразделения «Спарта» Арсена Павлова, имевшего позывной Моторола.
ДНР объявила в розыск Порошенко по делу об убийстве Моторолы
  • РИА Новости

Как сообщает Донецкое агентство новостей, в отношении Порошенко возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 230 УК ДНР («Организация террористической деятельности»).

По версии следствия, он утвердил приведённый во исполнение украинскими спецслужбами план убийства Моторолы.

Порошенко объявлен в розыск, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Командир батальона «Спарта» ДНР Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 года при взрыве в лифте дома в центре Донецка. 

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