ДНР объявила в розыск Порошенко по делу об убийстве Моторолы
- РИА Новости
Как сообщает Донецкое агентство новостей, в отношении Порошенко возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 230 УК ДНР («Организация террористической деятельности»).
По версии следствия, он утвердил приведённый во исполнение украинскими спецслужбами план убийства Моторолы.
Порошенко объявлен в розыск, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Командир батальона «Спарта» ДНР Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 года при взрыве в лифте дома в центре Донецка.