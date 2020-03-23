Путин поздравил Бжанию с избранием президентом Абхазии

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Аслану Бжании по случаю избрания на пост президента Абхазии.

«Убедительная победа на выборах, прошедших в условии свободного волеизъявления граждан, стала свидетельством Вашего высокого авторитета среди соотечественников», — приводит пресс-служба Кремля содержание телеграммы.

Путин подтвердил готовность к совместной работе с Бжанией по дальнейшему упрочению союзнических российско-абхазских отношений.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания, по предварительным данным, получает 56,5% голосов избирателей на повторных президентских выборах.